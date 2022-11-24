إنقاذ عائلة احتجز السيل مركبتهم بالمدينة المنورة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من إنقاذ عائلة مكونة من 5 أشخاص، احتجزت مركبتهم في أحد السيول.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن العائلة المكونة من 5 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في سيل شعيب قرية الخيف.

وأضاف الدفاع المدني، أنه جرى إنقاذ الأفراد الخمسة من قبل فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، وهم بصحة جيدة حاليًّا.

تقلبات جوية

تشهد منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض مناطق المملكة، اليوم الخميس، تقلبات جوية، تتمثل في هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن جريان أودية وإغلاق بعض الطرق والأنفاق.

وكانت المديرة العامة للدفاع المدني قد وجهت تحذيرًا للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة والابتعاد عن مناطق السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.