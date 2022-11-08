إنقاذ مواطن علق في بئر بأبها

أنقذ الدفاع المدني في أبها، اليوم الثلاثاء، شخصًا علق في بئر بمركز مربة.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المصاب بصحة جيدة.

وعرض الدفاع المدني لقطات من عملية الإنقاذ.