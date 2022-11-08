إنقاذ مواطن علق في بئر بأبها

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس ترقب عالمي لنتائج انتخابات الكونجرس الحياد الصفري هدف السعودية فماذا يعني؟ 9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة 15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم ولي العهد يغادر إلى مصر والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع
أنقذ الدفاع المدني في أبها، اليوم الثلاثاء، شخصًا علق في بئر بمركز مربة.
وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المصاب بصحة جيدة.
وعرض الدفاع المدني لقطات من عملية الإنقاذ.