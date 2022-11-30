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إنقاذ 7 أشخاص احتجزهم السيل بالسويرقية

2022-11-30 الساعة 1:27
إنقاذ 7 أشخاص احتجزهم السيل بالسويرقية
المواطن - الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا بالسيل في السويرقية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني المدينة المنورة أنقذ 7 أشخاص بعدما احتجزهم السيل في السويرقية، مؤكدًا أن حالتهم الصحية جيدة.

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جهوزية المدني

كان متحدث الدفاع المدني في المدينة المنورة، المقدم نعيم مكي، قد كشف عن الجاهزية الكاملة لمواجهة هطول الأمطار على مستوى المنطقة، وفقًا لتحذيرات الأرصاد عن الحالة المطرية.

وأهاب مكي بالمواطنين والمقيمين في المدينة المنورة أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الدفاع المدني بالابتعاد عن أماكن تجمعات السيول وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.

عواصف وأمطار

من جهته، أصدر الدفاع المدني تحذيرًا بشأن فرصة وجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأربعاء.

جاء ذلك بناء على تحذير المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وذلك على (الرايس، الأكحل، الفقرة، المسيجيد، الهندية، اليتمة، بدر، طاشا، وادي الفرع، الصويدرة، الفريش، المدينة المنورة، المندسة).

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