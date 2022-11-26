إهدار ركلة الجزاء يمنع سالم الدوسري من إنجاز الجابر

لم يتمكن سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي من معادلة رقم سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق، بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب بولندا في مباراة اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.

وكان الدوسري أهدر ركلة جزاء لـ الأخضر تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

هدفان لـ سالم الدوسري

وسجّل سالم الدوسري هدفين فقط بواقع هدف في شباك مصر في مونديال 2018 وهدف في شباك الأرجنتين في مونديال 2022، لكن إهداره لركلة الجزاء أمام بولندا حرمه من تسجيل ثالث أهدافه في المونديال، حتى يتساوى مع سامي الجابر الذي سجّل 3 أهداف لـ الأخضر بواقع هدف في مونديال 1994 وهدف في مونديال 1998 وهدف في مونديال 2006.

فرصة واحدة أمام الأخضر

ويملك المنتخب السعودي فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر من مونديال قطر، وهي الفوز على منتخب المكسيك مساء الأربعاء المقبل للوصول إلى النقطة السادسة.

وكان المنتخب السعودي سيطر على مباراة بولندا وكان الأفضل بكل المقاييس، لكنه لم يتمكن من إنهاء الهجمات في شباك الحارس البولندي.

وتقدم زيلينسكي بالهدف الأول لـ منتخب بولندا بالدقيقة الأربعين، ثم تمكن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من إضافة ثاني الأهداف لمنتخب بولندا في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب المكسيك اليوم في تمام العاشرة مساءً ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في المونديال.