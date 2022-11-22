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تحرك الوكالة الدولية للتحقيق

إيران تخصب اليوارنيوم بنسبة نقاء 60%

2022-11-22 الساعة 10:37
إيران تخصب اليوارنيوم بنسبة نقاء 60%
المواطن - متابعة

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بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي، باستخدام أجهزة الطرد المركزي آي آر6.

أجهزة الطرد

ووفقًا لتلفزيون إس إن إن الإيراني، اليوم الثلاثاء، فإن إيران ستبني أيضًا مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

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ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الخميس الماضي، على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة، حسبما قال دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة.

تقرير سري

ويعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، نظرًا لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.

وفي أكتوبر الماضي، كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تمضي قدمًا في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع نطنز النووي تحت الأرض.

بدء العمل

وكشف تقرير الوكالة أن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي آر 6، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن.

وأبلغت طهران الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك، وفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة رويترز.

وأوضح التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء، أن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي آي آر 4 و6 مجموعات من أجهزة آي.آر-2إم، التي لم يكتمل تركيبها في 31 أغسطس، وهو تاريخ آخر زيارة مذكورة في آخر تقرير ربع سنوي لـوكالة الطاقة الذرية حول هذه المشكلة، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب.

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