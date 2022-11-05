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قبل شهور من حرب أوكرانيا

إيران تعترف لأول مرة بتزويد روسيا بالمسيرات

2022-11-05 الساعة 4:28
إيران تعترف لأول مرة بتزويد روسيا بالمسيرات
المواطن - متابعة

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للمرة الأولى تعترف إيران، اليوم السبت، بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا حيث استخدمت روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

اعتراف اللهيان

وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إنه تم إرسال عدد صغير من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير.

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وفي أكثر ردود إيران تفصيلًا حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة، نفى الوزير استمرار طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.

الطائرات المسيرة

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أمير عبد اللهيان قوله: إن هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا – الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تمامًا.

وأضاف: الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا.

تصاعد الهجمات

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت أوكرانيا عن تصاعد في هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية، لا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات شاهد-136 إيرانية الصنع. وتنفي روسيا استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

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