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منظمة: مقتل 342 محتجاً

إيران تعدم 3 متظاهرين اليوم

2022-11-17 الساعة 4:39
إيران تعدم 3 متظاهرين اليوم
المواطن - متابعة

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أصدر نظام خامنئي في إيران اليوم (الخميس) قرارات بإعدام 3 من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الماضية، إذ اعترف المركز الإعلامي للسلطة القضائية بأن الحكم جاء في إطار البت في ملف المشاركين في الاحتجاجات من قبل محكمة الثورة في طهران.

احتجاجات وقتلى

ووفقا للشرطة الإيرانية، فقد توفي قائد القوات الأمنية الخاصة في شرطة أصفهان العقيد إسماعيل شراغي اليوم جراء إصابته في هجوم الليلة الماضية، مبينة أن 3 من القوات الأمنية أصيبوا.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) اليوم أن اثنين من عناصر الأمن و3 متظاهرين قتلوا في مدينة سميرم جنوب أصفهان، وذلك بعد ساعات من اعتراف الحرس الثوري في أصفهان بإصابة 8 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن وشخص من الباسيج في هجوم استهدفهما في المدينة.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الانتفاضة الشعبية إلى 342 مدنيًا على الأقل، بينهم 43 طفلًا و26 امرأة، مبينة أن الإحصائية لا تشمل ضحايا اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين في إيذه خلال احتجاجات مساء الأربعاء، إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص.

القضاء ليس مستقلاً

وأفادت المنظمة أن القضاء في إيران ليس مؤسسة مستقلة بل هو جزء من جهاز النظام القمعي، معربة عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة بحق المحتجين، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي شرعية قضائية، داعية المجتمع الدولي إلى موقف حازم وداعم لحقوق الشعب الإيراني.

وأكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أصدرت حتى اللحظة 5 أحكام بالإعدام بحق 5 محتجين.

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