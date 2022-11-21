إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

تجدد القصف الإيراني على قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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واستهدف قصف إيراني بثلاثة صواريخ مقرًّا لأحد الاحزاب الإيرانية الكردية المعارضة لطهران في قضاء كويسنجق.

ووفقًا لمراسل قناة العربية، أطلقت القنصلية الأمريكية في أربيل صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من هجوم بري إيراني على مناطق كردية على الحدود مع العراق.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط ضحايا جراء القصف، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إيرانية قصفت مخيمًا للاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل.