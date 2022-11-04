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إيسيان يفضل الزمالك وأبو تريكة وغانا

2022-11-04 الساعة 7:47
إيسيان يفضل الزمالك وأبو تريكة وغانا
المواطن – متابعة

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قال النجم الغاني مايكل إيسيان لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق: إنه يفضل الزمالك على الأهلي المصري.

الزمالك أم الأهلي؟

قال إيسيان في حوار مع قناة “إم بي سي مصر”، أذيع الجمعة: “لو كانوا خيروني بين اللعب للأهلي أو الزمالك في نهاية مسيرتي، كنت سأختار الزمالك؛ لأنه أول اسم يأتي إلى ذهني عند الحديث عن الأندية المصرية، فعندما كنت صغيرًا شاهدته يلعب ضد أفضل الأندية الغانية”.

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أبو تريكة

وخلال تواجده في القاهرة للمشاركة في إطلاق أكاديمية رايت تو دريم، اليوم الجمعة، قال إيسيان: “إن محمد أبو تريكة، قائد منتخب مصر السابق، يعتبر أحد أساطير إفريقيا رغم عدم احترافه في أوروبا”.

وأضاف نجم منتخب غانا السابق: “لعبت أمام لاعبين مصريين مدهشين مثل أحمد حسام ميدو ومحمد أبو تريكة، أعتقد أن تريكة واحد من أفضل اللاعبين في إفريقيا”.

مونديال 2022

وعن بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر، علق: “أتمنى أن تكون بطولة كأس العالم المقبلة مشوقة، وأن تحقق المنتخبات الإفريقية إنجازًا، وعلينا أن ندعم المنتخبات الخمسة، لكني بالتأكيد أتمنى أن تذهب غانا بعيدًا في البطولة”.

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