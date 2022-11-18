إيطالي يُدير افتتاح كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هوية حكم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، بين منتخبي قطر والإكوادور.

أورساتو يُدير المباراة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مونديال 2022، مساء يوم الأحد المقبل، بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد الإكوادور على إستاد البيت في مدينة الخور.

واختار “فيفا” الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة المباراة الافتتاحية، وتابع: “في عمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حَكَم فيديو مساعدًا في كأس العالم 2018”.

قطر والإكوادور

ويُشارك منتخب قطر الأول لكرة القدم في نهائيات المونديال للمرة الأولى في تاريخه؛ لاستضافته منافسات البطولة، فيما تُشارك الإكوادور لرابع مرة، ويطمح كل منهما في تحقيق انطلاقة قوية وخطف الفوز.

كأس العالم 2022

وتنطلق نهائيات مونديال 2022، يوم 20 نوفمبر بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

وتُقام نهائيات كأس العالم 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، إستاد أحمد بن علي، إستاد الجنوب، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي وإستاد 974، بجانب إستاد لوسيل.