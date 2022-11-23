إيفانكا ترامب تستمتع بزيارة خاصة للأقصر

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تقضي إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وقتًا ممتعًا بصحبة أسرتها في زيارة خاصة لمدينة الأقصر المصرية.
ونشرت إيفانكا، اليوم الأربعاء، صورًا مع أسرتها، وهم يستمتعون بوقتهم، خلال زيارتهم للأقصر، وعلقت على الصور التى نشرتها عبر تويتر قائلة :نستكشف عجائب مدينة الأقصر.
وحرصت إيفانكا ترامب على نشر صورة لها من زيارتها إلى مصر مع عائلتها من أمام الأهرامات، وكتبت إيفانكا معلقة على الصورة: يوم في الأهرامات وقت خاص جدًا لاستكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي.
وفي وقت سابق، قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، إنها لا تخطط للعوده للعمل السياسي في الليلة التي أعلن فيها والدها ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024.
وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قالت إيفانكا: أنا أحب والدي كثيرًا.. هذه المرة اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. لا أخطط للانخراط في السياسة، وأضافت: بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية.