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استكشاف جمال مصر

إيفانكا ترامب تستمتع بزيارة خاصة للأقصر

2022-11-23 الساعة 12:28
إيفانكا ترامب تستمتع بزيارة خاصة للأقصر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تقضي إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وقتًا ممتعًا بصحبة أسرتها في زيارة خاصة لمدينة الأقصر المصرية.

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عجائب الأقصر

ونشرت إيفانكا، اليوم الأربعاء، صورًا مع أسرتها، وهم يستمتعون بوقتهم، خلال زيارتهم للأقصر، وعلقت على الصور التى نشرتها عبر تويتر قائلة :نستكشف عجائب مدينة الأقصر.

وحرصت إيفانكا ترامب على نشر صورة لها من زيارتها ‏إلى مصر مع عائلتها من أمام الأهرامات، وكتبت إيفانكا معلقة على الصورة: يوم في الأهرامات وقت خاص جدًا لاستكشاف ‏جمال مصر لأول مرة مع عائلتي.‏

اعتزال السياسة

وفي وقت سابق، قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، إنها ‏لا تخطط للعوده للعمل السياسي في الليلة التي أعلن فيها والدها ترشحه لانتخابات ‏الرئاسة عام 2024.‏

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قالت إيفانكا: أنا أحب والدي كثيرًا.. هذه المرة ‏اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. لا ‏أخطط للانخراط في السياسة، وأضافت: بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك ‏خارج الساحة السياسية.‏

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