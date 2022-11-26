إيفانكا ترامب وسط ملاعب كأس العالم

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فاجأت ابنة الرئيس الأمريكي السابق، إيفانكا ترامب، متابعيها بالظهور في مباراة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، في إطار جولة سياحية تقوم بها بمنطقة الشرق الأوسط.
ونشرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة لها برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة، عبر حسابها على تويتر، في استاد لوسيل في قطر، ليلة الخميس الماضي.
ومن ثم نشرت صورًا أخرى أثناء حضورها مباراة منتخب بلادها أمام بريطانيا مساء أمس الجمعة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وحضرت إيفانكا مباراة القمة بين صربيا والبرازيل على استاد لوسيل، الذي سيحتضن المباراة النهائية للمونديال بعد أسابيع. وكانت إيفانكا قد نشرت صورًا لها في الأهرامات المصرية وفي مدينة الأقصر، مع العائلة، قبل يوم من حضور مباراة المونديال.
ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت ستبقى إيفانكا لحضور مباريات أخرى في قطر، أم أنها ستكمل جولتها السياحية لدولة أخرى في الشرق الأوسط.