إيقاف كلوب أمام ساوثامبتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمباراة واحدة، على خلفية المشادة التي قام بها مع مساعد الحكم خلال مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أنه تقرر إيقاف كلوب ومنعه من التواجد على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة واحدة بأثر فوري، محذرًا مدرب ليفربول من أي تصرف خارج النص مستقبلاً.

مباراة ساوثامبتون

وبعد هذا القرار، سيغيب كلوب عن قيادة فريقه ليفربول أما ساوثامبتون، في المباراة المقرر لها، مساء السبت بالدوري الإنجليزي.

بطاقة حمراء

وفي وقت سابق، كان كلوب قد حصل على بطاقة حمراء، بعدما احتج على قرار حكم المباراة بعد احتساب مخالفة للدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في الدقائق الأخيرة لمواجهة مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدف دون رد أحرزه مو صلاح.