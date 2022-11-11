إيقاف كلوب أمام ساوثامبتون

ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله بدء اختبارات الرخصة المهنية صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمباراة واحدة، على خلفية المشادة التي قام بها مع مساعد الحكم خلال مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.
وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أنه تقرر إيقاف كلوب ومنعه من التواجد على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة واحدة بأثر فوري، محذرًا مدرب ليفربول من أي تصرف خارج النص مستقبلاً.
وبعد هذا القرار، سيغيب كلوب عن قيادة فريقه ليفربول أما ساوثامبتون، في المباراة المقرر لها، مساء السبت بالدوري الإنجليزي.
وفي وقت سابق، كان كلوب قد حصل على بطاقة حمراء، بعدما احتج على قرار حكم المباراة بعد احتساب مخالفة للدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في الدقائق الأخيرة لمواجهة مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدف دون رد أحرزه مو صلاح.