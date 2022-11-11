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بقرار من الاتحاد الإنجليزي

إيقاف كلوب أمام ساوثامبتون

2022-11-11 الساعة 11:58
إيقاف كلوب أمام ساوثامبتون
المواطن - متابعة

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمباراة واحدة، على خلفية المشادة التي قام بها مع مساعد الحكم خلال مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

يورجن كلوب - ليفربول ضد نوتنجهام فورست
يورجن كلوب

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أنه تقرر إيقاف كلوب ومنعه من التواجد على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة واحدة بأثر فوري، محذرًا مدرب ليفربول من أي تصرف خارج النص مستقبلاً.

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مباراة ساوثامبتون

وبعد هذا القرار، سيغيب كلوب عن قيادة فريقه ليفربول أما ساوثامبتون، في المباراة المقرر لها، مساء السبت بالدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب ومحمد صلاح

بطاقة حمراء

وفي وقت سابق، كان كلوب قد حصل على بطاقة حمراء، بعدما احتج على قرار حكم المباراة بعد احتساب مخالفة للدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في الدقائق الأخيرة لمواجهة مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدف دون رد أحرزه مو صلاح.

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