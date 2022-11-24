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لمخالفتها قواعد العمل

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

2022-11-24 الساعة 6:08
إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إيقاف نشاط 4 شركات استقدام.

وأكدت الوزارة أن سبب الإيقاف هو مخالفتها أنظمة ولوائح الامتثال لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

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إجراءات الموارد البشرية

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود والمتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل.

وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.

 

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