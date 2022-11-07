إيلون ماسك: أنا كائن فضائي

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تسبب الملياردير إيلون ماسك، في إثارة حالة من الجدل من جديد، بادعاءاته بأنه ليس من كوكب الأرض وأنه كائن فضائي محاصر ويريد العودة إلى كوكبه.
وجاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد متابعيه حول نظرية المؤامرة بأنه كائن فضائي”، قائلًا: “أنا كائن فضائي أحاول العودة إلى كوكبي”.
من المعروف أن ماسك لديه فكرة غريبة عن نظريات المؤامرة التي يعتقد أنها صحيحة، وسبق أن أشار لاعتقاده بأن الحياة هي نظرية محاكاة وأننا أتينا في الأصل من المريخ.