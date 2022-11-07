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أثار حالة من الجدل

إيلون ماسك: أنا كائن فضائي

2022-11-07 الساعة 1:36
إيلون ماسك: أنا كائن فضائي
المواطن - متابعة

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تسبب الملياردير إيلون ماسك، في إثارة حالة من الجدل من جديد، بادعاءاته بأنه ليس من كوكب الأرض وأنه كائن فضائي محاصر ويريد العودة إلى كوكبه.

كائن فضائي

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد متابعيه حول نظرية المؤامرة بأنه كائن فضائي”، قائلًا: “أنا كائن فضائي أحاول العودة إلى كوكبي”.

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من المعروف أن ماسك لديه فكرة غريبة عن نظريات المؤامرة التي يعتقد أنها صحيحة، وسبق أن أشار لاعتقاده بأن الحياة هي نظرية محاكاة وأننا أتينا في الأصل من المريخ.

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