Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد سؤاله حول عودة أليكس جونز

إيلون ماسك: ابني توفي بين يدي فلا تستغلوا موت الأطفال لكسب الشعبية

2022-11-21 الساعة 5:54
إيلون ماسك: ابني توفي بين يدي فلا تستغلوا موت الأطفال لكسب الشعبية
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، جدلًا جديدًا بتغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، حيث إنه منذ استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي، وتتقاطر تغريداته المثيرة للجدل.

مات طفلي البكر

وقال ماسك ردًا على سؤال أحد المغردين، بشأن إمكانية إعادة حساب مقدم البرامج وصاحب نظريات المؤامرة، الأمريكي أليكس جونز، قائلًا: “مات طفلي البكر بين ذراعي.. شعرت بنبض قلبه الأخير”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أول زيارة لمسؤول أمريكي لرئيس الفلبين الجديد

Img

الإرياني: هجوم إيران في بحر عمان امتداد للإرهاب البحري

وأضاف “لا أرحم أي شخص يستخدم موت الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية أو شهرة”، في إشارة إلى تصريحات جونز بشأن مذبحة وقعت في مدرسة عام 2012 وراح ضحيتها 28 طفلًا.

عدم إعادة جونز

وكان إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق بعد امتلاكه “تويتر”، أنه لن يسمح لجونز بالعودة إلى الموقع، بعدما اقترح أحدهم إعادته حيث أجاب ببساطة: “لا”.
يذكر أنه تم تعليق العديد من حسابات “تويتر” المرتبطة بـ ألكس جونز بشكل دائم عام 2018، وقد غاب عن المنصة منذ ذلك الحين، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية”.

عودة ترامب

وأمس الأحد، وبعد غياب لمدة عامين، أعلن إيلون ماسك، عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر، عقب استفتاء شارك فيه 15 مليون مستخدم عبر المنصة.

وقرر إيلون ماسك، تفعيل حساب ترامب عبر هذه الشبكة الاجتماعية، بعد أن تم حظره بعد اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر”: “الجمهور قال كلمته. ترامب سيعود، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي تم إطلاقه مساء الجمعة، من أجل اتخاذ قرار حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق والذي بدوره حصل على مليون صوت في أول ساعة من انطلاق التصويت. وأيدت غالبية المصوتين عودة ترامب إلى المنصة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير