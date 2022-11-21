إيلون ماسك: ابني توفي بين يدي فلا تستغلوا موت الأطفال لكسب الشعبية

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، جدلًا جديدًا بتغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، حيث إنه منذ استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي، وتتقاطر تغريداته المثيرة للجدل.

مات طفلي البكر

وقال ماسك ردًا على سؤال أحد المغردين، بشأن إمكانية إعادة حساب مقدم البرامج وصاحب نظريات المؤامرة، الأمريكي أليكس جونز، قائلًا: “مات طفلي البكر بين ذراعي.. شعرت بنبض قلبه الأخير”.

وأضاف “لا أرحم أي شخص يستخدم موت الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية أو شهرة”، في إشارة إلى تصريحات جونز بشأن مذبحة وقعت في مدرسة عام 2012 وراح ضحيتها 28 طفلًا.

عدم إعادة جونز

وكان إيلون ماسك قد أعلن في وقت سابق بعد امتلاكه “تويتر”، أنه لن يسمح لجونز بالعودة إلى الموقع، بعدما اقترح أحدهم إعادته حيث أجاب ببساطة: “لا”.

يذكر أنه تم تعليق العديد من حسابات “تويتر” المرتبطة بـ ألكس جونز بشكل دائم عام 2018، وقد غاب عن المنصة منذ ذلك الحين، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية”.

عودة ترامب

وأمس الأحد، وبعد غياب لمدة عامين، أعلن إيلون ماسك، عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر، عقب استفتاء شارك فيه 15 مليون مستخدم عبر المنصة.

وقرر إيلون ماسك، تفعيل حساب ترامب عبر هذه الشبكة الاجتماعية، بعد أن تم حظره بعد اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر”: “الجمهور قال كلمته. ترامب سيعود، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي تم إطلاقه مساء الجمعة، من أجل اتخاذ قرار حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق والذي بدوره حصل على مليون صوت في أول ساعة من انطلاق التصويت. وأيدت غالبية المصوتين عودة ترامب إلى المنصة”.