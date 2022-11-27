Icon

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
في غضون من 12 إلى 18 شهرًا

إيلون ماسك: تويتر سيتجاوز المليار مستخدم شهريًا

2022-11-27 الساعة 3:39
إيلون ماسك: تويتر سيتجاوز المليار مستخدم شهريًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

توقع رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن يصل عدد المستخدمين النشطين على تويتر إلى مليار شخص شهريًا، على أن يتحقق ذلك الهدف في نحو من 12 إلى 18 شهرًا فقط.

وبحسب موقع The Verge فقد اشتهر ماسك بتنبؤاته الجريئة فيما يتعلق بمشاريعه، ففي النهاية هو رجل الأعمال الذي يستهدف أن يعيش جزء من البشر على المريخ ويسعى لذلك من خلال شركته الفضائية سبيس إكس.

وقال مدير تويتر: نسعى لأن نجعل المنصة تطبيق كل شيء، وأرى طريقًا لأن يتجاوز عدد المستخدمين مليار مستخدم شهريًا في 12 إلى 18 شهرًا

وجاء ذك في تغريدة ردت على أخرى لعالم النفس الكندي والمؤلف جوردان بيترسون، الذي شارك أن قاعدة المستخدمين على المنصة تتزايد مع أقل قدر من خطاب الكراهية.

إيلون ماسك يقتبس ميزة في تويتر من واتساب   (4)

وبجانب استهداف زيادة عدد المستخدمين فإن إيلون ماسك يقوم أيضًا باستعادة الحسابات التي تم تعليقها لأسباب مختلفة، وكان عالم النفس بيترسون ضمن الشخصيات البارزة التي تم حظرها من المنصة وذلك في يونيو لأنه خالف مجتمع المنصة فيما يخص المتحولين جنسيًا.

نجاحات إيلون ماسك في تويتر

وبلغ متوسط ​​عدد مستخدمي تويتر مليوني مستخدم في الأيام السبعة الماضية وهو أعلى بنسبة 66% من نفس الأسبوع في العام السابق، وعلاوة على ذلك، وصل عدد دقائق المستخدم إلى 8 مليارات دقيقة يوميًا وهي أعلى بنسبة 30% من نفس الأسبوع في عام 2021، وانخفض عدد مرات ظهور خطابات الكراهية إلى 2.5 مليون من 10 ملايين قبل بضعة أشهر.

فوضى تويتر بلو 

وعلى جانب آخر، تسببت إحدى قرارات ماسك، تويتر بلو، في حدوث فوضى، حيث سمح لأي حساب بتوثيق نفسه بالعلامة الزرقاء، وهو ما أدى إلى انتحال الشخصيات.

إيلون ماسك يطلب من الناخبين التصويت للجمهوريين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي
العالم

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي

العالم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم
إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات
العالم

إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات

العالم
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...
كأس العالم

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...

كأس العالم
اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي
السعودية اليوم

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي

السعودية اليوم
جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40
السعودية اليوم

جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40

السعودية اليوم
صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر
الرياضة

صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

الرياضة
العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...
السعودية اليوم

العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...

السعودية اليوم