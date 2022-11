إيلون ماسك: تويتر سيتجاوز المليار مستخدم شهريًا

توقع رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن يصل عدد المستخدمين النشطين على تويتر إلى مليار شخص شهريًا، على أن يتحقق ذلك الهدف في نحو من 12 إلى 18 شهرًا فقط.

I think I see a path to Twitter exceeding a billion monthly users in 12 to 18 months

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022