إيلون ماسك: تويتر سيتجاوز المليار مستخدم شهريًا

توقع رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن يصل عدد المستخدمين النشطين على تويتر إلى مليار شخص شهريًا، على أن يتحقق ذلك الهدف في نحو من 12 إلى 18 شهرًا فقط.

وبحسب موقع The Verge فقد اشتهر ماسك بتنبؤاته الجريئة فيما يتعلق بمشاريعه، ففي النهاية هو رجل الأعمال الذي يستهدف أن يعيش جزء من البشر على المريخ ويسعى لذلك من خلال شركته الفضائية سبيس إكس.

وقال مدير تويتر: نسعى لأن نجعل المنصة تطبيق كل شيء، وأرى طريقًا لأن يتجاوز عدد المستخدمين مليار مستخدم شهريًا في 12 إلى 18 شهرًا

وجاء ذك في تغريدة ردت على أخرى لعالم النفس الكندي والمؤلف جوردان بيترسون، الذي شارك أن قاعدة المستخدمين على المنصة تتزايد مع أقل قدر من خطاب الكراهية.

وبجانب استهداف زيادة عدد المستخدمين فإن إيلون ماسك يقوم أيضًا باستعادة الحسابات التي تم تعليقها لأسباب مختلفة، وكان عالم النفس بيترسون ضمن الشخصيات البارزة التي تم حظرها من المنصة وذلك في يونيو لأنه خالف مجتمع المنصة فيما يخص المتحولين جنسيًا.

نجاحات إيلون ماسك في تويتر

وبلغ متوسط ​​عدد مستخدمي تويتر مليوني مستخدم في الأيام السبعة الماضية وهو أعلى بنسبة 66% من نفس الأسبوع في العام السابق، وعلاوة على ذلك، وصل عدد دقائق المستخدم إلى 8 مليارات دقيقة يوميًا وهي أعلى بنسبة 30% من نفس الأسبوع في عام 2021، وانخفض عدد مرات ظهور خطابات الكراهية إلى 2.5 مليون من 10 ملايين قبل بضعة أشهر.

فوضى تويتر بلو

وعلى جانب آخر، تسببت إحدى قرارات ماسك، تويتر بلو، في حدوث فوضى، حيث سمح لأي حساب بتوثيق نفسه بالعلامة الزرقاء، وهو ما أدى إلى انتحال الشخصيات.