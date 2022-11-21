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مروج نظريات المؤامرة

إيلون ماسك يرفض تفعيل حساب أليكس جونز

2022-11-21 الساعة 9:50
إيلون ماسك يرفض تفعيل حساب أليكس جونز
المواطن - متابعة

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رفض مالك توتير الجديد إيلون ماسك رفع الحظر عن حساب مروج نظريات المؤامرة أليكس جونز على منصة تويتر.

التفاصيل

وخلال الفترة الماضية، أعاد تويتر تفعيل الحسابات الخاصة بشخصيات مثيرة للجدل، من بينها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومغني الراب الشهير “يي” (كانييه ويست سابقًا).

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وفي معرض رده على تغريدات تتساءل إن كان الحظر على حساب جونز سيُرفع، استبعد ماسك حدوث ذلك، وفقًا لبي بي سي عربي.

وأفاد ماسك أن طفله مات بين يديه، وأنه لا يتعاطف مع أي شخص يستخدم موت الأطفال من أجل الربح أو لأغراض سياسية أو لأغراض الشهرة.

وكان نيفادا أليكزندر ماسك قد توفي عام 2002 حين كان يبلغ من العمر عشرة أيام.

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