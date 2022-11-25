إيلون ماسك يطلق توثيقات جديدة بالرمادي والذهبي

قرر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إطلاق علامات توثيقية بألوان جديدة وهي الأزرق المعتاد والرمادي والذهبي أيضًا، بحسب موقع The Verge التكنولوجي.

معنى علامات التوثيق الجديدة

تدل علامة التوثيق الزرقاء على الأشخاص

العلامة الذهبية للشركات

أما الرمادية للحكومات.

ليس هذا فقط، بل أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إنه سيتم مصادقة الحسابات يدويًا.

موعد الطرح

وقال ماسك إن مصادقة الحسابات يدويًا بالألوان المختلفة سيبدأ في أي وقت من الأسبوع المقبل، وتأتي تلك الخطوات في إطار التحقق من الهويات الفردية من أجل حل مشكلات انتحال الهوية.

فكرة تويتر بلو فاشلة

وصف ماسك عملية المصادقة اليدوية الجديدة بأنها مؤلمة ولكنها ضرورية.

وقال موقع The Verge التكنولوجي إن طرح علامات التوثيق باشتراك 8 دولارات شهريًا فيما يُعرف بـ تويتر بلو لم تكن فكرة جيدة بل يمكن وصفها بالفاشلة بسبب مشاكل انتحال الهوية والعلامات التجارية البارزة، مما أدى إلى إبعاد المعلنين عن الشركة علمًا بأن الإعلانات هي المصدر الرئيسي للربح.

ويُذكر أن إيلون ماسك قد اجتمع مع الموظفين الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو واقترح العديد من الميزات التي يريد إضافتها، وكان منهم ميزة مقتبسة من واتساب، حيث يريد إضافة خاصية مكالمات الفيديو، بجانب أن تكون الرسائل متضمنة التشفير من طرف إلى طرف، وهي الميزة الموجودة بالفعل على تطبيقات الدردشة مثل WhatsApp وسيجنال.