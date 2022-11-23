إيلون ماسك يقتبس ميزة في تويتر من واتساب

اجتمع إيلون ماسك مع الموظفين في المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو واقترح العديد من الميزات التي يريد إضافتها، وكان منهم ميزة مقتبسة من واتساب.



بحسب موقع The Verge التكنولوجي، يريد إيلون ماسك إضافة خاصية مكالمات الفيديو، بجانب أن تكون الرسائل متضمنة التشفير من طرف إلى طرف، وهي الميزة الموجودة بالفعل على تطبيقات الدردشة مثل واتساب وسيجنال.

يضمن التشفير التام قراء الرسائل بين الطرفين المشاركين فقط دون أن يكون هناك طرف ثالث قادر على قراءة الرسائل ولا حتى الشركة التي تمتلك الخدمة.



وجاء اجتماع ماسك مع الموظفين تحت عنوان Twitter 2.0 في إشارة إلى وجود نسخة مختلفة تمامًا عن توتير الموجود حاليًا والمتعارف عليه، وقال الرئيس التنفيذي الجديد إنه يريد أن يجعل من المستحيل على المتسللين الوصول إلى رسائل المستخدمين على المنصة حتى في أكثر الظروف قسوة.

وتابع: نريد تمكين المستخدمين من أن يكونوا قادرين على التواصل دون القلق بشأن خصوصيتهم، ودون القلق بشأن خرق البيانات في تويتر مما يتسبب في وصول جميع رسائلهم المباشرة إلى الويب أو دون الاعتقاد بأنه ربما يتجسس شخص ما على رسائلهم.

وأضاف: حدث هذا سابقَا عدة مرات ولا أريده أن يحدث تحت إدارتي.

فرض رسوم على واتساب

ويُذكر أن مارك زوكربيرغ، مالك شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، يدرس فرض رسوم على تطبيقي واتساب وماسنجر، في محاولة منه لتعويض خسارته الكبيرة هذا العام، بعدما راهن على تقنية الميتا فيرس التي لم تأتِ بأرباح كما كان مُقدرًا.