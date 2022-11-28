إيلون ماسك ينام بجواره مسدسان وصودا دايت

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شارك الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، متابعيه على تويتر بمعلومة شخصية غريبة عنه، إذ قال إنه ينام وبجانبه مسدسان وأيضًا مجموعة من علب الكولا الدايت.
My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTKقد يهمّك أيضاً
— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كشف مالك منصة تويتر الجديد عن محتويات منضدة سريره في تغريدة غير معتادة، حيث أظهر سلاحين منهما مسدس عادي وآخر من القرن التاسع عشر في علبة عرض تتضمن لوحة واشنطن كروسينغ ديلاوير الشهيرة.
كما تضمنت المنضدة أربع علب من الدايت كولا الخالية من الكافيين.
ويُقيم إيلون ماسك حاليًا في سان فرانسيسكو حيث يحاول تحويل شركته الجديدة إلى ما أسماه بـ Twitter 2.0 أي النسخة الجديدة من المنصة، وقد حث الموظفين الذين بقوا في الشركة على العمل لساعات طويلة وبكثافة عالية أو المغادرة.
وأجرى ماسك تغييرات في الشركة وفي التطبيق أيضًا حيث طرد نصف الموظفين وطرح عدة حديثات غير عادية في تويتر وذلك في إطار سعيه لأن يصل عدد مستخدمي المنصة إلى مليار مستخدم نشط في فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.