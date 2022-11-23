إيميليانو دياز مشيًدا بالأخضر: الأفضل لم يأت بعد

أعرب مساعد مدرب الهلال، الأرجنتيني إيمليانو دياز عن سعادته بتألق نجوم الزعيم مع الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2022.

تعليق إيميليانو دياز

ونشر إيميليانو دياز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تشكيلة الأخضر ضد الأرجنتين، مع وضع شعار الهلال بجوار لاعبيه، حيث ضم التشكيل الأساسي 9 نجوم.

وعلق إيميليانو دياز على الفيديو، قائلًا: “الأفضل لم يأت بعد. الفخر، الحب، الإيمان، الأزرق”، فيما كتب داخل الفيديو على التشكيل الأساسي للمباراة: “فخور بكم يا شباب.. استمروا في صناعة التاريخ.. أحب الأزرق”.

تألق الأخضر

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، قبل الجولة الثانية، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.