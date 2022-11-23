Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين

إيميليانو دياز مشيًدا بالأخضر: الأفضل لم يأت بعد

2022-11-23 الساعة 9:58
إيميليانو دياز مشيًدا بالأخضر: الأفضل لم يأت بعد
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعرب مساعد مدرب الهلال، الأرجنتيني إيمليانو دياز عن سعادته بتألق نجوم الزعيم مع الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2022.

تعليق إيميليانو دياز

ونشر إيميليانو دياز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تشكيلة الأخضر ضد الأرجنتين، مع وضع شعار الهلال بجوار لاعبيه، حيث ضم التشكيل الأساسي 9 نجوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

التعليم تؤجل اختبارات الغد إلى 13 جمادى الأولى

Img

حفل مبهر ورسائل سلام في افتتاح كأس العالم 2022

وعلق إيميليانو دياز على الفيديو، قائلًا: “الأفضل لم يأت بعد. الفخر، الحب، الإيمان، الأزرق”، فيما كتب داخل الفيديو على التشكيل الأساسي للمباراة: “فخور بكم يا شباب.. استمروا في صناعة التاريخ.. أحب الأزرق”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق الأخضر

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، قبل الجولة الثانية، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية