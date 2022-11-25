إينير فالنسيا يخطف الأنظار في مونديال 2022

واصل إينير فالنسيا تألقه اللافت مع منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز لاعبيه ضمن منافسات كأس العالم 2022.

تعادل الإكوادور وهولندا

ولعبت هولندا ضد الإكوادور، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الطواحين عن طريق كودي جاكبو، وأحرز إينير فالنسيا التعادل.

وبعد مباراة اليوم، رفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمونديال 2022، بالتساوي مع الإكوادور، ليتأكد خروج قطر رسميًّا من البطولة.

تألق إينير فالنسيا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق إينير فالنسيا، موضحة أنه صاحب آخر 6 أهداف لمنتخب الإكوادور الأول لكرة القدم في كأس العالم.

وأصبح النجم الإكوادوري هو رابع لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل 6 أهداف متتالية لمنتخب في البطولة بعد كل من؛ البرتغالي يوسيبيو في 1966، باولو روسي مع إيطاليا في 1982 وأوليغ سالينكو مع روسيا في 1994.

وأضافت: “لم يسجل أي لاعب أهدافًا في كأس العالم منذ نسخة 2014 أكثر من إينير فالنسيا مع أنه لم يشارك في بطولة 2018؛ فقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سجلا أهدافًا في دور المجموعات بقدر فالنسيا في هذه الفترة (6)”.