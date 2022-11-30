ابنة بيليه تكشف تفاصيل جديدة حول حالته الصحية

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
نُقل أسطورة كرة القدم بيليه إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بعدما أصيب بتورم في جميع أنحاء جسده، وفقًا لفحوصات طبية.
وكشفت شبكة ESPN Brasil، أن بيليه، دخل المستشفى في ساو باولو بعد إصابته بتورم ومشاكل في القلب وتشوش ذهني، بعدما فشل علاجه بالكيماوي من السرطان، على حد تعبير الصحيفة.
من جانبها، أكدت ابنة بيليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أن حالة والدها مطمئنة.
وقالت ابنة بيليه: مرحبًا أصدقائي. هناك الكثير من القلق في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي.. هو في المستشفى حاليًّا.. ليس هناك أي حالة طارئة، وسأكون هناك (البرازيل) للاحتفال بالعام الجديد وأعدكم بنشر بعض الصور.. حقًّا نقدر الاهتمام والحب.