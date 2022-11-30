ابنة بيليه تكشف تفاصيل جديدة حول حالته الصحية

نُقل أسطورة كرة القدم بيليه إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بعدما أصيب بتورم في جميع أنحاء جسده، وفقًا لفحوصات طبية.

الحالة الصحية

وكشفت شبكة ESPN Brasil، أن بيليه، دخل المستشفى في ساو باولو بعد إصابته بتورم ومشاكل في القلب وتشوش ذهني، بعدما فشل علاجه بالكيماوي من السرطان، على حد تعبير الصحيفة.

من جانبها، أكدت ابنة بيليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أن حالة والدها مطمئنة.

ابنة بيليه

وقالت ابنة بيليه: مرحبًا أصدقائي. هناك الكثير من القلق في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي.. هو في المستشفى حاليًّا.. ليس هناك أي حالة طارئة، وسأكون هناك (البرازيل) للاحتفال بالعام الجديد وأعدكم بنشر بعض الصور.. حقًّا نقدر الاهتمام والحب.