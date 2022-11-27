ابنة شقيقة خامنئي تحث العالم على قطع العلاقات مع إيران 

دعت ابنة أخت المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي ناشطة حقوقية معروفة، الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع طهران؛ بسبب الحملة العنيفة على الاضطرابات الشعبية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة.

وفريدة مرادخاني مهندسة، وكان والدها الراحل، علي مرادخاني أرانج، شخصية معارضة بارزة متزوجًا من أخت خامنئي، وتوفي مؤخرًا في طهران بعد سنوات من العزلة بسبب موقفه المناهض للنظام.

وشاركت مقطع فيديو قالت فيه: أيها الأحرار، كونوا معنا وقولوا لحكوماتكم أن تكف عن دعم هذا النظام القاتل، متابعة: هذا النظام ليس مخلصًا لأي من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والحفاظ على السلطة.

وأضافت: حان الوقت الآن لجميع الدول الحرة والديمقراطية لاستدعاء ممثليها من إيران كبادرة رمزية وطرد ممثلي هذا النظام الوحشي من بلادهم.

ضحايا احتجاجات إيران

وبحسب أسوشيتد برس، فقد قالت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية إن 450 متظاهرًا قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها طهران منذ أكثر من شهرين، وبينهم 63 قاصرًا وتم اعتقال 18173 متظاهرًا.

وفي الوقت نفسه، سقط أيضًا ضحايا من قوات الأمن وعددهم 60 شخصًا.

واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها على إثر خرق قواعد الحجاب الصارمة، وتمثل التظاهرات أحد أقوى التحديات لنظام الملالي.

وفي تحدٍ لشرعية المرشد قام المتظاهرون بإحراق صور خامنئي ودعوا إلى إسقاط النظام في إيران.