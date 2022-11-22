ابن رئيس ليبيريا يسجل هدفًا في مونديال قطر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق إحراز نجل رئيس ليبيريا، المهاجم الأمريكي تيموتي وياه، الهدف الأول لمنتخب أمريكا في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، في شباك نظيره الويلزي، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.

من المعروف أن تيموتي وياه، وهو نجل الدولي السابق جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، سجل هدف التقدم للمنتخب الأمريكي عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، على إستاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.

وانطلقت أول أمس فعاليات حفل افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.