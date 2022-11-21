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قبل مباراة الأرجنتين غدًا

ابن محماس يحفز لاعبي الأخضر: العبوا واستمتعوا يا أغلى فريق

2022-11-21 الساعة 4:16
ابن محماس يحفز لاعبي الأخضر: العبوا واستمتعوا يا أغلى فريق
المواطن - الرياض

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طالب الشاعر مشعل بن محماس، لاعبي الأخضر بالاستمتاع في مباراة المنتخب الأرجنتيني المقرر إقامتها غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022.

وقال بن محماس عبر حسابه في “تويتر” اليوم:

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العبوا واستمتعوا يا أغلى فريق

والبطولة فالكم من خيرها

إن كسبتوا فيكم المكسب يليق

وإن خسرتوا خيرها في غيرها.

القنوات الناقلة

المباراة تنطلق غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

وسيعلق على مباراة الأخضر والأرجنتين كل من ” مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.

شاعر سعودي

مجموعة الأخضر بالمونديال

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في مونديال قطر مع منتخبات ” الأرجنتين، بولندا، المكسيك”.

وشارك منتخب السعودية في 5 نسخ سابقة في كأس العالم قبل مونديال قطر، أولها في مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومونديال 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية غدًا في الجولة الأولى.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن النجم الأرجنتيني سيكون جاهزًا لخوض مواجهة المنتخب السعودي، رغم انضمامه المتأخر للتدريبات الجماعية لمنتخب بلاده.

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