اتحاد الكرة لا يثق في قرارات مركز التحكيم

أصبح مركز التحكيم الرياضي السعودي في ورطة كبيرة، بعد قرار مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد واتحاد الكرة باستبعاد فهد المولد، على الرغم من تخفيض فترة عقوبته.

انتقادات لمركز التحكيم

وقال مقدم برنامج “كورة”، تركي العجمة: “مركز التحكيم وضع نفسه في زاوية لا يُحسد عليها في كثير من القضايا الرياضية.. واتحاد الكرة رفض مشاركة فهد المولد في المونديال لعدم ثقته في قرارات مركز التحكيم”.

وفي السياق ذاته، علق الناقد الرياضي محمد الصدعان، قائلًا: “للفوز ثمن وللخطأ ثمن، وأتعجب من مرور 24 يومًا بين الإبلاغ بقرار الاستئناف واستبعاد فهد المولد، ولا أدري سبب الانتظار كل هذه المدة”.

استبعاد فهد المولد

وقرر مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي النهائية في نهائيات كأس العالم 2022، كإجراء احترازي بسبب أزمة المنشطات، واستدعاء نواف العابد بدلًا منه.

وسبق أن أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن تخفيض عقوبة المولد، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي، وانضم إلى الشباب وشارك في المباريات الرسمية معه.

تعليق اتحاد الكرة

وكان رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل قد أكد في تصريحات صحافية، أنه تم اتخاذ القرار المناسب باستبعاد فهد المولد، مشددًا في الوقت ذاته على عدم الكشف عن مستجدات استئناف “وادا” أمام محكمة كاس، بحكم أن القضية منظورة.