اتفاقيات ومبادرات تعاون بالمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل

يشهد المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل والمزمع عقده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جامعة الفيصل في الرياض في الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل توقيع اتفاقيات ومبادرات متنوعة للتعاون والشراكة ما بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة المنظم للمؤتمر، ومجموعة من الجهات التعليمية والبحثية والهيئات المختصة بالإعاقة.

وتتضمن هذه الاتفاقيات مبادرات مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مبادرة مساعد الظل، لتوفير بيئات عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة دليل الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، ومبادرة السبت البنفسجي لتقديم عروض ومزايا تجارية للأشخاص ذوي الإعاقة في السبت الأخير من شهر يوليو في كل عام.

مبادرات تعاون

كما تتضمن فعاليات المؤتمر مبادرة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتدشين مسرّعة أعمال ذات نطاق عالمي مختصة بأبحاث الإعاقة، واتفاقية مع شركة “تطوير” لتقنيات التعليم لتطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات والمشاريع التقنية ذات الصلة بالإعاقة، واتفاقية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتطوير جودة البحث العلمي، واتفاقية مع جامعة طيبة للرفع من المستوى العلمي للبرامج التعليمية وتحقيق كفاءتها وملاءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاقية لتطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات ذات الصلة بالإعاقة مع الجامعة السعودية الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل ينعقد تحت شعار “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق” بمشاركة العشرات من الجهات الأكاديمية والبحثية والهيئات والمؤسسات المهتمة بقضية الإعاقة، بالإضافة لأكثر من مائة باحث من أكثر من 30 دولة، يقدمون خلالها 91 مشاركة علمية متنوعة، وتشهد فعاليات المؤتمر كذلك تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة.