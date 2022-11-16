اجتماع طارئ للناتو لبحث صواريخ بولندا

كشف حلف شمال الأطلسي أنه “يتحقق من” تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء بناء على طلب وارسو لإجراء مشاورات حول الحادثة.

التشاور مع بولندا

وقال مسؤول في الناتو طالبًا عدم الكشف عن هويته: “إننا ننظر في تلك التقارير، وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا”.

من جهته، أوضح البنتاجون: “لا نملك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا، ولا يمكننا تأكيد صحة التقارير”.

وأردف: “نحن واضحون بشأن الدفاع عن أراضي الناتو”.

وذكر البيت الأبيض: “نتواصل مع الحكومة البولندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سقوط صواريخ روسية.. لا يمكننا تأكيد التقارير أو أي من التفاصيل في الوقت الحالي، وسنحدد ما هي الخطوات التالية المناسبة”.

وأجرى الرئيسان الأمريكي جو بايدن والبولندي أندجي دودا محادثات هاتفية حول حادثة سقوط الصواريخ.

وقال مستشار الرئيس البولندي جاكوب كوموتش في تغريدة: إن “المحادثة بين رئيسَي بولندا والولايات المتحدة جارية”.