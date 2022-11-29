اجتماع لتحسين الخدمات المقدمة لذوي التوحد في حالات الطوارئ

‏اجتمع رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، ‎الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الهلال الأحمر ‎الدكتور جلال العويسي لمناقشة آلية تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لذوي التوحد في حالات الطوارئ.

تجويد الخدمات

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لأهداف الجمعية في تعزيز البناء المؤسسي وتجويدًا للخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم من مستفيدي الجمعية، وضمن جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات لمستفيديها.

جمعية أسر التوحد هي جمعية خيرية أسسـها مجموعة أولياء ذوي اضطراب طيف التوحد عام 1430هـ ويشكلها أعضاء المجتمع كافة وخاصة من لديه أطفال يعانون من التوحد.

ومنذ إنشائها حملت الجمعية على عاتقها رؤية واضحة في مساندة الأسر لضمان حصولهم على الخدمات التي ترتقي بهم بمستوى التوحديين، كما عملت الجمعية على إيصـال رســـالتها الســـامية بكل وضوح لدعم اسر التوحد دعم شـــامل من خلال التدريب والدعم المعنوي وإيصال صوتهم للمجتمع.