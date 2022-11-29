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نقص إنتاج 6 ملايين وحدة

احتجاجات الصين تهدد هواتف آيفون حول العالم

2022-11-29 الساعة 9:44
احتجاجات الصين تهدد هواتف آيفون حول العالم
المواطن -متابعة

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تهدد الاحتجاجات في الصين المستمرة منذ السبت الماضي ضد سياسة صفر كوفيد الصارمة، إنتاج أكثر من 6 ملايين وحدة لهواتف آيفون حول العالم.

تراجع الإنتاج

وقالت مصادر لصحيفة بلومبرج الأمريكية، إن الاضطرابات في مركز التصنيع الرئيسي لشركة أبل في مدينة تشنغتشو الصينية سيؤدي إلى نقص في الإنتاج يصل إلى ما يقرب من 6 ملايين وحدة من هواتف آيفون برو في 2022.

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وأضافت المصادر: إن الوضع لا يزال مائعاً في المصنع ويمكن أن يتغير تقدير الإنتاج المفقود. إذ سيعتمد على مدى السرعة التي يمكن بها لشركة فوكسكون تكنولوجي غروب التايوانية، إعادة العمال إلى خطوط التجميع بعد احتجاجات عنيفة ضد قيود كوفيد. وتوقع أنه إذا استمرت عمليات الإغلاق في الأسابيع المقبلة، فقد يتراجع الإنتاج أكثر.

ثورة العمال

وفر آلاف الموظفين في أكتوبر الماضي، بعد نقص مزمن في الغذاء، ليحل محلهم موظفون جدد ثاروا على الأجور وممارسات الحجر الصحي.

وتنتج منشأة فوكسكون الغالبية العظمى من أجهزة آيفون 14 برو، وبرو ماكس، وهي أكثر أجهزة أبل طلباً هذا العام.

اضطرابات متزايدة

يذكر أن شركة أبل خفضت هدف الإنتاج الإجمالي إلى حوالي 87 مليون وحدة من توقع سابق يبلغ 90 مليون وحدة.

وقال المصدر، إن شركتي أبل وفوكسكون زادتا من تقديراتهما للنقص في تشنغتشو خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الاضطرابات المتزايدة، مضيفاً أنهما يتوقعان أن يكونا قادرين على تعويض 6 ملايين وحدة في الإنتاج المفقود في عام 2023.

تقديرات الإنتاج

وقدر محللو مورغان ستانلي في وقت سابق من هذا الشهر نقص طراز آيفون برو بنحو 6 ملايين وحدة هذا العام، على الرغم من أن ذلك كان قبل اندلاع أعمال العنف في تشنغتشو الأسبوع الماضي.

ويستضيف مجمع التصنيع الضخم لفوكسكون ما يصل إلى 200000 عامل خلال ذروة موسم إنتاج آيفون. وبحسب ما ورد غادر أكثر من 20 ألف موظف جديد بعد الاحتجاجات.

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