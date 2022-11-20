احتجاجات على الضربات التركية في سوريا والعراق

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رفع مئات السوريين الأكراد أعلاما تحمل صورة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في مظاهرة ضد عملية المخلب-السيف العسكرية التي شنتها أنقرة ضدّ قواعد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.
وشنت أنقرة صباح الأحد عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.
وجاءت الغارات رغم نفي حزب العمال الكردستاني وقوّات سوريا الديموقراطيّة التي تشكّل القوّات الكرديّة عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، لعلاقنهما بتفجير العبوة الناسفة في اسطنبول الأحد الماضي الذي أسفر عن مقتل ستّة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح، وفقًا لفضائية يورونيوز.
ووجهت طائرات حربية تركية، منتصف ليل السبت الأحد، لبضع ساعات عشرات الضربات الجوية إلى مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.