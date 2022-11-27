احتجاجات غير مسبوقة في الصين 

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الصين وشملت حتى الجامعات وفي شنغهاي، وهتف المئات مطالبين بتنحي الرئيس شي جين بينغ وتنحي الحزب الشيوعي في تحدٍ غير مسبوق ضد سياسة البلاد الصارمة لمكافحة وباء كورونا.

وبدأت شرارة الاحتجاجات باندلاع حريق مميت في مبنى سكني في أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ أقصى غرب البلد وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة تسعة، يوم الخميس، وكان ذلك بمثابة حافز لإثارة الغضب العام حيث ظهرت مقاطع فيديو تشير إلى أن إجراءات الإغلاق أدت إلى تأخر رجال الإطفاء عن الوصول إلى الضحايا.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، اندلعت الاحتجاجات في المدن والجامعات في جميع أنحاء الصين، ورفع الجميع لافتات حزينة على الضحايا وتحدثوا علانية ضد سياسة زيرو كوفيد الصارمة.

وقام سكان الأحياء في عدة مدن بهدم الحواجز ونزلوا إلى الشوارع في احتجاجات جماهيرية مناهضة للإغلاق.

مشهد نادر في الصين

وقالت CNN إن مثل هذه المشاهد المنتشرة من الغضب والتحدي نادرة واستثنائية في الصين حيث يقوم الحزب الشيوعي الحاكم بقمع كل مظاهر المعارضة، ولكن على ما يبدو فإنه بعد مرور ثلاث سنوات على انتشار الوباء واتباع سياسة الإغلاق الصارمة واختبارات كوفيد والحجر الصحي الإلزاميين، فإن هذا دفع الكثير من الناس إلى حالة من الغضب غير المسبوق الذي وصل إلى نقطة الغليان بعد سلسلة من الوفيات المفجعة التي ألقي باللوم فيها على تدابير الإغلاق.