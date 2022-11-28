Icon

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

2022-11-28 الساعة 10:06
احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في شنغهاي حيث اندلعت الاحتجاجات على قيود كوفيد الصارمة، لليوم الثالث على التوالي.

عصيان مدني

وتوسعت الاحتجاجات في عدة مدن، اليوم الاثنين، فيما اشتبك المئات من المتظاهرين مع الشرطة في شنغهاي ليلة أمس الأحد.

وتشهد الصين موجة عصيان مدني غير مسبوقة منذ أن تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة قبل عقد من الزمن، حيث يتصاعد الإحباط بسبب سياسة صفر كوفيد لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من انتشار الوباء.

استمرار المظاهرات

وتفرض إجراءات كوفيد أيضًا خسائر فادحة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فيما نزل المتظاهرون إلى الشوارع في مدينتي ووهان وتشنغدو أمس الأحد، بينما تجمع الطلاب في العديد من الجامعات في جميع أنحاء الصين للتظاهر في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في بكين، تجمعت مجموعتان من المتظاهرين قوامهما ألف شخص على الأقل على طول الطريق الدائري الثالث بالعاصمة الصينية بالقرب من نهر ليانغما، وفقًا لوكالة رويترز.

وردد المشاركون في المظاهرات هتافات: لا نريد أقنعة ، نريد الحرية. لا نريد اختبارات كوفيد، نريد الحرية.

شرارة الحريق

وأثار حريق أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، الخميس الماضي، في مبنى شاهق في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ، غضبًا عامًا واسع النطاق، في الوقت الذي تكهن فيه العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقًا جزئيًا وهو ما نفاه المسؤولون.

وأثار الحريق،  الغضب ضد السلطات من فرض إجراءات كوفيد التي أعاقت هروب الناس وعمليات الإنقاذ، وانتشرت موجة من العصيان المدني لم يسبق لها مثيل في بر الصين.

إصابات كورونا

وتواجه الصين زيادة في الإصابات التي أدت إلى عمليات إغلاق وقيود أخرى في المدن في جميع أنحاء البلاد حيث تلتزم بكين بسياسة صفر-كوفيد حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بالصين تعتبر منخفضة طبقًا للمعايير العالمية، فقد سجلت الإصابات في الصين مستويات قياسية لأيام مع إعلان السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة في اليوم السابق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
السعودية اليوم

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

السعودية اليوم
36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان
العالم

36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان

العالم
أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب
أخبار رئيسية

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

أخبار رئيسية
7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...
الرياضة العالمية

7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...

الرياضة العالمية
برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...

السعودية اليوم
زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...
السعودية اليوم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...

السعودية اليوم
تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر
السوق

تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

السوق
خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022
الرياضة

خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022

الرياضة