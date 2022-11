احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في شنغهاي حيث اندلعت الاحتجاجات على قيود كوفيد الصارمة، لليوم الثالث على التوالي.

Clashes erupted between demonstrators and police in Shanghai as protests over China's stringent COVID restrictions flared for the third day and spread to several cities https://t.co/knbPuyvkyl pic.twitter.com/K6G02cOZC1

