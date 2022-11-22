احتفالات عربية بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

احتفلت الجماهير العربية، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في أول مباراة له ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

المصريون والكويتيون

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، احتفالات جامعة الكويت بفوز المنتخب السعودي، حيث ظهر الطلاب والطالبات وهم يهتفون بعد اقتناص الأخضر للمباراة.

كما أظهر فيديو آخر نشرته قناة “الإخبارية”، حشدًا من المصريين المتجمعين في أحد أحياء العاصمة القاهرة وهم يحتفلون بفوز الأخضر على الأرجنتين، حيث كانوا يرقصون ويهتفون “سعودية سعودية”.

فيما وثق مقطع فيديو آخر نشرته قناة “العربية”، جاليات مختلفة وهي تحتفل وترقص في محيط استاد “لوسيل” بقطر بعد فوز المنتخب السعودي أمام الأرجنتين بنتيجة 2 ـ 1.

مباراة رائعة

وقدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب السعودي في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

تألق العويس

ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

ونجح المنتخب السعودي في أن يكون أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما حقق أول فوز له على الأرجنتين في تاريخ مواجهاتهما معًا.