احتفالات عربية بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
احتفلت الجماهير العربية، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في أول مباراة له ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.
فيديو | احتفالات جامعة الكويت بفوز الأخضر السعودي 🇸🇦 على #الأرجنتين 🇦🇷 في #كأس_العالم_FIFA#السعودية_الأرجنتين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/yzQ0fw5d7wقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 22, 2022
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، احتفالات جامعة الكويت بفوز المنتخب السعودي، حيث ظهر الطلاب والطالبات وهم يهتفون بعد اقتناص الأخضر للمباراة.
كما أظهر فيديو آخر نشرته قناة “الإخبارية”، حشدًا من المصريين المتجمعين في أحد أحياء العاصمة القاهرة وهم يحتفلون بفوز الأخضر على الأرجنتين، حيث كانوا يرقصون ويهتفون “سعودية سعودية”.
فيديو | مصريون في أحد أحياء القاهرة يحتفلون بفوز الأخضر السعودي على الأرجنتين في #كأس_العالم #السعودية_الأرجنتين#كاس_العالم_FIFA #الإخبارية pic.twitter.com/4nMoSTSdNu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2022
فيما وثق مقطع فيديو آخر نشرته قناة “العربية”، جاليات مختلفة وهي تحتفل وترقص في محيط استاد “لوسيل” بقطر بعد فوز المنتخب السعودي أمام الأرجنتين بنتيجة 2 ـ 1.
جماهير من جاليات مختلفة يحتفلون في محيط استاد "لوسيل" بعد فوز #السعودية على #الأرجنتين بهدفين لهدف#السعودية #كأس_العالم#مونديال_قطر#العربية_في_المونديال#مونديال_2022 #FIFAWorldCup#العربية pic.twitter.com/DaQGSZYwmF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 22, 2022
وقدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.
واستطاع المنتخب السعودي في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.
ونجح المنتخب السعودي في أن يكون أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما حقق أول فوز له على الأرجنتين في تاريخ مواجهاتهما معًا.