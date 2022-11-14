احتيال برقم جوال سعودي من الخارج!

قال الخبير التقني بسام السيف: إن هناك برامج كلاود يمكن الاشتراك فيها لتوفير أرقام سعودية أو شريحة جوال سعودي، ويتم الاتصال عبر أجهزة، ولكن الاتصال يتم من خارج المملكة.

برامج مصرح بها

وأوضح السيف، في حواره لبرنامج “هلا سيدتي” على “روتانا خليجية”، أن مثل هذه البرامج مُصرح بها وتستخدمها كبرى الشركات، حيث توفر شريحة لكل موظف يمكن من خلالها الاتصال، لكن لا يمكنه إرسال أي رسائل.

وأضاف أن هناك العديد من اتصالات خاصة بعروض السفر والسياحة وغيرها وأغلبها عمليات احتيال.