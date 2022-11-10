احذروا الأمطار فحواف الطرق قابلة للانهيار

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حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في (تويتر) من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.
وأهابت المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، فقد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً، فعادة ما تكون حواف الطرق قابلة للانهيار، وكذلك اتباع مسارات الطرق الرئيسة المستخدمة قدر الإمكان.
وأكدت المديرية أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها، مشددة على أهمية مراقبتهم؛ حفاظاً على سلامتهم.