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يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

احذروا الإفراط في تناول الدجاج

2022-11-29 الساعة 9:17
احذروا الإفراط في تناول الدجاج
المواطن - متابعة

نصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول الدجاج؛ لأنه يؤدي إلى مستويات الدهون، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أضرار صحية

كما يسبب كثرة تناول الدجاج، زيادة الوزن، فضلًا عن استهلاك مزيد من الصوديوم، والإمساك وفقًا لـ “timesofindia”، وeatthis”.

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وبحسب العلماء، فإن استهلاك نسبة أعلى من البروتين، أمر مضر لأن الجسم يخزن “الفائض” من هذه البروتينات على شكل دهون.

أمراض القلب

ومن مضار الإكثار من الدجاج، أنه يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لما يحتوي عليه من الكوليسترول والدهون المشبعة.

ونبه خبراء إلى أن من يكثرون أكل الدجاج يجدون صعوبة في ضبط أوزانهم، بخلاف الأشخاص النباتيين الذين يتمتعون بنظام تمثيل غذائي أفضل، ولديهم قدرة على تحويل ما يأكلونه إلى طاقة بسرعة أكبر.

أقل استجابة للأدوية

ومن جهة أخرى، يحذر الخبراء من أن الإكثار من الدجاج قد يجعل الجسم أقل استجابة للأدوية، بسبب زيادة جرعات المضادات الحيوية التي يقدمها المربون إلى الدجاج لينمو بشكل أفضل.

ويوصي الخبراء بطهو لحم الدجاج على حرارة لا تقل عن 73 درجة مئوية، لتجنب الإصابة ببعض الطفيليات التي قد يحملها.

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