احذر الاحتيال المالي

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من طرق الاحتيال المالي، ودعت للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال أرقام الطوارئ المعلنة، وهي 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية و999 من بقية أنحاء المملكة

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” طرق الاحتيال المالي ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة تحت شعار”خلك حريص”.

طرق الاحتيال

– انتحال صفة غير صحيحة.

– تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة .

– رسائل نصية مجهولة المصدر.

– مواقع تسويق مزيفة.

احم بياناتك

وكانت مديرية الأمن العام قد أطلقت حملة توعية للمواطنين، نشرت من خلالها فيديو تحذرهم فيها من مشاركة بياناتهم البنكية مع أي شخص، والتي تأتي للحفاظ على سرية المعلومات البنكية بسبب اختراق الأشخاص .