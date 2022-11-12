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لشاغلي الوظائف التعليمية

اختبارات الرخصة المهنية تتواصل

2022-11-12 الساعة 6:51
اختبارات الرخصة المهنية تتواصل
المواطن - الرياض

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لا تزال اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية مستمرة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل هيئة تقويم التعليم، حيث بدأت أمس الجمعة وتمتد حتى يوم 14 نوفمبر الجاري لكل من الذكور والإناث على حد سواء.

ماهية الرخصة المهنية

وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدر من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

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ويعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين:

– الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين

– أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصًا.

المراجعة المكثفة

وتداول مغردون على موقع “تويتر”، المراجعة المكثفة لاختبار الرخصة المهنية التي تعد من الوسائل المهمة للمتقدمين على للمساعدة في اجتياز الاختبارات بسهولة.

وتعاونت إدارة صبيا التعليمية بمنطقة جازان، مع منصة همة التعليمية، لتقديم محاضرة مكثفة لمراجعة الاختبار بحيث يتمكن جميع شاغلي الوظائف التعليمية من الانضمام إلى المحاضرة والاستماع للشرح.

مستوى المؤهل

وكانت هيئة تقويم التعليم أعلنت في وقت سابق، أن مستوى المؤهل لا يؤثر على مستوى الرخصة المهنية، بالنسبة للخريج المرشح للتوظيف.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “لا يؤثر مستوى المؤهل من بكالوريوس فأعلى في مستوى الرخصة بالنسبة للخريج المرشح للتوظيف، حيث يمنح الجميع رخصة معلم ممارس، وينصح بإضافة الشهادة المطلوبة للوظيفة بعد الاستفسار من جهة التوظيف”.

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