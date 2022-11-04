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بعد استحواذ ماسك

اختفاء غامض لحساب أمبير هيرد على تويتر

2022-11-04 الساعة 11:53
اختفاء غامض لحساب أمبير هيرد على تويتر
المواطن - متابعة

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كشف عدد من متابعي الممثلة الأميركية، أمبير هيرد، أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد اختفى منذ يوم الخميس، تزامنا مع تولي صديقها السابق، الملياردير إيلون ماسك، ملكية منصة التغريد الواسعة الانتشار.

أسباب غير واضحة

وظل سبب اختفاء حساب أمبير هيرد من موقع تويتر غير واضح، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية.

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ومازال حساب الممثلة فعالاً على منصة إنستغرام، حيث يعود آخر منشور لها إلى مطلع يونيو الماضي، حيث تحدثت عن حكم قضائي في قضية مع زوجها السابق، جوني ديب.

وفي مايو 2016، أكدت هيرد ربطها علاقة مع الملياردير الذي أصبح أغنى شخص في العالم، لكن الاثنين افترقا في شهر أغسطس من العام الحالي.

وأضافت في تصريح لمجلة “بيبل”، أن العلاقة العاطفية تحولت إلى صداقة، بحكم ما يتقاسمه الاثنان من شغف بالعلوم وقيم مشتركة.

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