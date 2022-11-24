ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 185.14 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب المسجلة اليوم الخميس بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 185.14 ريال، 49.37 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.69 ريال، 42.32 دولار.
بينما، سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.59 ريال، 56.42 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.96 ريال، 51.72 دولار.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1763 ريالاً، ما يعادل (470 دولاراً)،
وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1847 ريالاً، ما يعادل (492 دولاراً)، ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2015 ريالاً، ما يعادل (537 دولار)