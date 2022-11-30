ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 184.93 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المملكة، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 184.93 ريال، 49.32 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.51 ريال، 42.27 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.35 ريال، 56.36 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.74 ريال، 51.66 دولار.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1775 ريالاً، ما يعادل (473 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1859 ريالاً، ما يعادل (495 دولاراً).
بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2028 ريالاً، ما يعادل (541 دولاراً).