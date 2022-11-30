Icon

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل 211.35 ريال للجرام

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 184.93 ريال

2022-11-30 الساعة 9:49
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 184.93 ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المملكة، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 184.93 ريال، 49.32 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.51 ريال، 42.27 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

ويلز تخسر من إيران بثنائية في الوقت القاتل

Img

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.35 ريال، 56.36 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.74 ريال، 51.66 دولار.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1775 ريالاً، ما يعادل (473 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1859 ريالاً، ما يعادل (495 دولاراً).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2028 ريالاً، ما يعادل (541 دولاراً).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك
حصاد اليوم

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

حصاد اليوم
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...
العالم

ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...

العالم
هبوط الدولار على نطاق واسع
حصاد اليوم

هبوط الدولار على نطاق واسع

حصاد اليوم
بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...
الملك سلمان

بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...

الملك سلمان
أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...
كأس العالم

أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...

كأس العالم
وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...
آخر الاخبار

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...

آخر الاخبار
قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة
العالم

قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة

العالم