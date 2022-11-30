ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لمستوى قياسي 

صعدت أسعار الغاز في أسواق أوروبا، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي، حيث تجاوزت مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر يناير المقبل بنسبة 2.5% إلى مستوى 1500.9 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي المقابل، كانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1465.2 دولار.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت عقود الغاز البريطانية والهولندية، حيث أدى انخفاض سرعة الرياح والطقس البارد إلى زيادة الطلب على توليد الطاقة والتدفئة، لكن من جهة أخرى، فقد وفرت مستويات التخزين الاستقرار للأسواق إلى حد ما.

وارتفع عقد الشهر الآجل القياسي الهولندي بمقدار 6.00 يورو إلى 137.00 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أما عقد الغاز البريطاني فقد ارتفع 28.00 بنسًا.

وقال نوربرت روكر، المحلل في بنك جوليوس باير السويسري: توقعات وصول طقس الشتاء البارد رفعت أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي أسعار الكهرباء، لكن مستويات تخزين الغاز الطبيعي ممتلئة بشكل جيد.

ومخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بنحو 93% مقارنة بـ 95% في منتصف نوفمبر.

وقال محللون إن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا حد من المكاسب.

انتقادات أوروبا لأمريكا

ويُذكر أن المسؤولين في أوروبا قد انتقدوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومبيعات الأسلحة والتجارة، حيث يهدد الصراع الروسي الأوكراني بتدمير الوحدة الغربية، بحسب ما وصفت مجلة بوليتيكو في تقرير سابق لها.

وقال تقرير المجلة الأمريكية: بعد 9 أشهر من الصراع الدولي، بدأ فلاديمير بوتين في تفتيت الغرب.