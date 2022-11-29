ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.44 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بإعلان مندوبي تحالف “أوبك+” أن خيار تخفيض الإنتاج بمعدل أكبر خيار مطروح عندما يلتقون في نهاية الأسبوع الجاري.

خام غرب تكساس

وازدادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً أو 1.23% لتصل إلى 78.13 دولارا للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، وكانت قد انخفضت في بداية الجلسة إلى أقل من 74 دولاراً للبرميل.

سعر خام برنت

كما ارتفعت أسعار خام برنت 1.25 دولار أو بنسبة 1.50% ليصل إلى 84.44 دولار للبرميل.