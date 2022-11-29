ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.44 دولار للبرميل

مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق
سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بإعلان مندوبي تحالف “أوبك+” أن خيار تخفيض الإنتاج بمعدل أكبر خيار مطروح عندما يلتقون في نهاية الأسبوع الجاري.
وازدادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً أو 1.23% لتصل إلى 78.13 دولارا للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، وكانت قد انخفضت في بداية الجلسة إلى أقل من 74 دولاراً للبرميل.
كما ارتفعت أسعار خام برنت 1.25 دولار أو بنسبة 1.50% ليصل إلى 84.44 دولار للبرميل.