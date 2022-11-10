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منذ 4 سنوات

ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى

2022-11-10 الساعة 4:14
ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى
المواطن - متابعة

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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أكتوبر الماضي، لأعلى مستوى في 4 سنوات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم في المدن المصرية تسارع إلى 16.2 %، على أساس سنوي، مقابل 15 % في سبتمبر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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ارتفاع أسعار المواد الغذائية

من جانب آخر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، صاحبة أكبر وزن نسبي في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 23.8 %.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.6 % في أكتوبر مقابل، 1.6 % في سبتمبر.

موجة تضخم

جدير بالذكر أن مصر تشهد موجة تضخم متسارعة منذ بداية العام الجاري، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنها خفضت قيمة عملتها مرتين في مارس وأواخر أكتوبر بعد موجة خروج للأموال الساخنة على خليفة أزمة أوكرانيا ورفع الفائدة على الدولار.

 

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