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مع قلة إنتاج المحاصيل

ارتفاع الحرارة سيزيد تكلفة الطعام بإفريقيا

2022-11-09 الساعة 1:55
ارتفاع الحرارة سيزيد تكلفة الطعام بإفريقيا
المواطن - متابعة

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أكد جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني أنه إذا لم يحافظ العالم على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية فستزيد تكلفة الطعام، خاصة مع قلة إنتاج المحاصيل في إفريقيا.

تغيرات مناخية

وقال وزير الخارجية البريطاني، خلال لقاء خاص لـ برنامج يحدث في مصر ، والمذاع على فضائية إم بي سي مصر، إن التمويل الخاص بالمناخ يحتاج إلى الكثير من المال، لافتًا إلى أن تنظيم مصر التي تتميز بالتاريخ في الأمن الغذائي والحضارة العظيمة لحدث مثل مؤتمر المناخ.

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وأردف وزير الخارجية البريطاني، أن القارة الإفريقية تعرضت لفساد المحاصيل الزراعية، ونقصٍ في هطول الأمطار للعام الخامس على التوالي بسبب التغيرات المناخية.

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