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 خلال الربع الثالث 2022م

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 13.1%

2022-11-24 الساعة 11:01
ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 13.1%
المواطن - واس

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء GASTA اليوم، عن نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر سبتمبر من عام 2022 م.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (125 مليار ريال) مائة وخمسة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (95 مليار ريال) خمسة وتسعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30مليار ريال) ثلاثون مليار ريال، بنسبة (30.9%)، وبلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 م (100 مليار ريال) مائة مليار ريال، مقابلَ (70 مليار ريال) سبعون مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (30 مليار ريال) ثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (43.4%).

قيمة الصادرات

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال) أربعة وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (25 مليار ريال) خمسة وعشرونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (مليار ريال)، بنسبة (3.4%)، في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال) ستونَ مليار ريال، مقابلَ (47 مليار ريال) سبعة وأربعونَ مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال) ثلاثة عشر مليار ريال، بنسبة (26.9%).

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من جانب أخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022م بنسبة (13.1%)، كما بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال) أربعمائة مليار ريال، مقابلَ (274 مليار ريال) مائتان وأربعة وسبعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (126 مليار ريال) مائة وستة وعشرونَ مليار ريال، بنسبة (46.1 %).

قيمة الصادرات

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت (321 مليار ريال) ثلاثمائة وواحد وعشرونَ مليار ريال، مقابلَ (204 مليار ريال) مائتان وأربعة مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (117 مليار ريال) مائة وسبعة عشر مليار ريال، بنسبة (57.3 %)، وبلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال) ثمانية وسبعونَ مليار ريال، مقابلَ (69 مليار ريال) تسعة وستونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (9) تسعة مليارات ريال، بنسبة (13.1 %).

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال) مائة وواحد وثمانونَ مليار ريال، مقابلَ (145 مليار ريال) مائة وخمسة وأربعونَ مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (36 مليار ريال) ستة وثلاثونَ مليار ريال، بنسبة (25.1 %).

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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