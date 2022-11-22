استاد لوسيل سعودي بامتياز

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ظهر استاد لوسيل المقام به مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين، وهو مليء بحشود الجماهير السعودية التي توافدت لمؤازرة الأخضر في مباراته الأولى.
فيديو | استاد لوسيل سعودي 🇸🇦🇸🇦#السعودية_الأرجنتين#كاس_العالم_FIFA #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/tvIMA6fFEY
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 22, 2022
ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو من داخل استاد لوسيل، الذي امتلأ بالجماهير السعودية، التي ظهرت وهي تهتف وتشجع بكل حماس الأخضر أمام الأرجنتين.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، أول مباراة للمنتخب الأخضر أمام الأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.
هدف السعودية "48": الأرجنتين 1-1 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/z19aNNcMyJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وتعد هذه المباراة قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.
وتمكن سالم الدوسري من إحراز ثاني أهداف المنتخب السعودي من تصويبة جميلة في الدقيقة الـ54 بعد تصويبة قوية على شباك إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.
هدف السعودية "53": الأرجنتين 1-2 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/pFDVVN4xMl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن بيع ما يقرب من 3 ملايين تذكرة لـ حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن المتحدث باسم ” الفيفا” أكد على بيع 2.95 مليون تذكرة حتى حفل افتتاح المونديال الأحد.
وأضاف أن الجماهير من دول ”السعودية وقطر وأمريكا والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل” الأكثر شراءً للتذاكر.