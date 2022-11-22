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توافد المشجعين لمؤازرة الأخضر في مباراته الأولى

استاد لوسيل سعودي بامتياز

2022-11-22 الساعة 2:35
استاد لوسيل سعودي بامتياز
المواطن - الرياض

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ظهر استاد لوسيل المقام به مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين، وهو مليء بحشود الجماهير السعودية التي توافدت لمؤازرة الأخضر في مباراته الأولى.

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو من داخل استاد لوسيل، الذي امتلأ بالجماهير السعودية، التي ظهرت وهي تهتف وتشجع بكل حماس الأخضر أمام الأرجنتين.

مباراة الأخضر والأرجنتين

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أول مباراة للمنتخب الأخضر أمام الأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتعد هذه المباراة قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.

هدفان للأخضر

وتمكن سالم الدوسري من إحراز ثاني أهداف المنتخب السعودي من تصويبة جميلة في الدقيقة الـ54 بعد تصويبة قوية على شباك إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.

 

الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن بيع ما يقرب من 3 ملايين تذكرة لـ حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن المتحدث باسم ” الفيفا” أكد على بيع 2.95 مليون تذكرة حتى حفل افتتاح المونديال الأحد.

وأضاف أن الجماهير من دول ”السعودية وقطر وأمريكا والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل” الأكثر شراءً للتذاكر.

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